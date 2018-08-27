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Российская певица Алла Пугачева отметила, что у ее коллеги Лаймы Вайкуле язык без костей. Об этом Пугачева заявила в шуточном видео, опубликованном в Instagram латвийской певицы.

"Покажи язык! Я так и знала! У тебя язык без костей. С таким языком надо... молчать", — сказала Пугачева Вайкуле.

Напомним, выступая на пресс-конференции перед концертом в Одессе, Вайкуле заявила, что в Крым не поедет вне зависимости от размера гонорара, так как европейцам "это запрещено".

В России негативно отреагировали на слова Вайкуле, крымские политики пригрозили внести певицу в список врагов полуострова, а сенатор Франц Клинцевич анонсировал возможные проблемы для Вайкуле и на остальной территории России, если она соберётся туда на гастроли. Некоторые коллеги также осудили слова певицы.