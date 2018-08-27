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С 28 по 31 августа в Латвии пройдет крупнейший в стране международный турнир Riga Cup by Enri 2018 ITF по колясочному теннису в серии Futures.

В соревнованиях будут участвовать игроки из 14 стран мира - Латвии, Литвы, Эстонии, Белоруссии, Польши, Израиля, Турции, Украины, Австрии, Италии, Финляндии, Нидерландов, России и Греции.

Свое мастерство на турнире продемонстрируют и ведущие игроки мира в колясочном теннисе.

Общий призовой фонд турнира составляет 3000 долларов.

Фото: flickr.com/Lorna Robinson