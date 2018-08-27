Общество |

Министерство здравоохранения предлагает увеличить время приезда Службы неотложной медицинской помощи в регионах с нынешних 15 до 20 минут, а в городах республиканского значения, наоборот, уменьшить время приезда с 15 до 12 минут.

Соответствующие проект правил сегодня был рассмотрен на заседании комитета правительства.

Сейчас законом определено, что на критические вызовы "скорая" с момента получения должна реагировать в течение 15 минут в городах республиканского и регионального значения и не позднее 25 минут на остальной территории.

Минздрав предлагает впредь разделить города республиканского и регионального значения и установить, что в республиканских городах "скорая" должна приезжать на вызов в течение 12 минут, а региональных – в течение 20 минут.

На других территориях Служба неотложной медицинской помощи по-прежнему должна реагировать в течение 25 минут.

Планируется, что поправки должны вступить в силу с 1 сентября.