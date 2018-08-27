Минздрав планирует сократить время приезда "скорой" в регионах (3)

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Общество | 27 августа 2018 года, 16:23

Министерство здравоохранения предлагает сократить с 15 до 12 минут время прибытия Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) на критические для жизни вызовы в городах республиканского значения, уточняет агентство Leta. Об этом говорится в одобренном комитетом правительства проекте правил "Порядок организации и оплаты услуг здравоохранения".

Сейчас в 75% случаев СНМП должна реагировать на критические для жизни вызовы не дольше чем в течение 15 минут в республиканских и краевых городах и не дольше чем в течение 25 минут на остальных территориях.

Минздрав предлагает в дальнейшем разграничить республиканские и краевые города. В республиканских городах СНМП должна будет реагировать на вызовы быстрее - в течение 12 минут вместо нынешних 15, а в краевых - в течение 15 минут. На остальных территориях время прибытия скорой предусмотрено в течение 25 минут. За это время нужно реагировать на вызовы в 75% случаев.

Министерство также предлагает связать количество бригад скорой помощи в регионах с плотностью населения и размерами обслуживаемой зоны.

Проект уже завтра должно рассмотреть правительство.

Планируется, что поправки должны вступить в силу с 1 сентября.

Комментарии 3
..2 часа назад
Согласно плану, за который мы заплатили 3 ляма в МВФ, людей в регионах в скором времени быть не должно вовсе.
Всё по плану... по плану МВФ.
Вымираем...
2
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gygy57 минут назад
skoraja!!! prijezžaite!!! na dnjah zagļanem
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Домовой13 минуты назад
Для того чтобы выполнить подобные нормативы работники министерства должны не протирать задом кабинетные стулья , а сами сесть за руль машины и показать суперкласс вождения. Как они будут выруливать из пробок, преодолевать гололёд зимой и штормовые ветра.
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