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Министерство здравоохранения предлагает сократить с 15 до 12 минут время прибытия Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) на критические для жизни вызовы в городах республиканского значения, уточняет агентство Leta. Об этом говорится в одобренном комитетом правительства проекте правил "Порядок организации и оплаты услуг здравоохранения".

Сейчас в 75% случаев СНМП должна реагировать на критические для жизни вызовы не дольше чем в течение 15 минут в республиканских и краевых городах и не дольше чем в течение 25 минут на остальных территориях.

Минздрав предлагает в дальнейшем разграничить республиканские и краевые города. В республиканских городах СНМП должна будет реагировать на вызовы быстрее - в течение 12 минут вместо нынешних 15, а в краевых - в течение 15 минут. На остальных территориях время прибытия скорой предусмотрено в течение 25 минут. За это время нужно реагировать на вызовы в 75% случаев.

Министерство также предлагает связать количество бригад скорой помощи в регионах с плотностью населения и размерами обслуживаемой зоны.

Проект уже завтра должно рассмотреть правительство.

Планируется, что поправки должны вступить в силу с 1 сентября.