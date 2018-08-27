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Латвийская компания BeeTech Services разработало первое в мире приложение для пчеловодов, которое работает в режиме громкой связи с распознаванием речи.

Автором идеи приложения является основатель BeeTech Services Services Янис Кронбергс, который всю жизнь проработал в сфере информационных технологий, а пять лет назад решил заняться пчеловодством.

«Раньше, как и большая часть латвийских пчеловодов, для записей я использовал обычную тетрадь, что мне как человеку, который всю жизнь работал в сфере ИТ, казалось неэффективным. Рассмотрев предложения на рынке приложений для пчеловодства, я понял, что все они имеют два основных недостатка. Во-первых, они слишком сложные. Во-вторых, они неудобны для использования на пасеке, во время работы с пчелами», - рассказал Янис.

Основная задача BeeKing — облегчить работу пчеловодов на пасеке и у компьютера. С помощью приложения во время работы на пасеке можно диктовать заметки и наблюдения, которые автоматически преобразуются в текст и сохраняются для дальнейшей обработки и планирования работы.

Фото: pixabay.com