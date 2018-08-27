В Латвии создали первое в мире приложение с голосовым набором для пчеловодов (4)

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Общество | 27 августа 2018 года, 17:53

Латвийская компания BeeTech Services разработало первое в мире приложение для пчеловодов, которое работает в режиме громкой связи с распознаванием речи.

Автором идеи приложения является основатель BeeTech Services Services Янис Кронбергс, который всю жизнь проработал в сфере информационных технологий, а пять лет назад решил заняться пчеловодством.

«Раньше, как и большая часть латвийских пчеловодов, для записей я использовал обычную тетрадь, что мне как человеку, который всю жизнь работал в сфере ИТ, казалось неэффективным. Рассмотрев предложения на рынке приложений для пчеловодства, я понял, что все они имеют два основных недостатка. Во-первых, они слишком сложные. Во-вторых, они неудобны для использования на пасеке, во время работы с пчелами», - рассказал Янис.

Основная задача BeeKing — облегчить работу пчеловодов на пасеке и у компьютера. С помощью приложения во время работы на пасеке можно диктовать заметки и наблюдения, которые автоматически преобразуются в текст и сохраняются для дальнейшей обработки и планирования работы.

Фото: pixabay.com

Комментарии 4
Коська36 минут назад
Янка, твоя "инновационная" технология преобразования текста в речь, существует уже лет 10, так что ты немного опоздал. Лучше сиди себе на хуторе и не высовывайся - может за умного и сойдёшь.
Очередной латышский "специалист" .....))))
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Latviešu Patriots1 час назад
Malacis! Lūk īsts Latviešu Patriots - gudrs un talantīgs, izdarījis to, ko citi pasaulē nespēj! 100% atbalstu!
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Адельфина26 минут назад
Да это еще пол-беды, что он насоздавал.
Беда в том, что пчелы в Латвии дохнут и исчезают как вид.
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