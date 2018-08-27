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Повышение зарплат учителей уже в этом году возможно только в обмен на обещание повысить качество образования, заявила министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

Ранее министр образования и науки Карлис Шадурскис сообщил, что минимальная зарплата учителей за ставку, вероятно, будет повышена с 680 до 710 евро уже в этом году.

Рейзниеце-Озола отметила, что переговоры по данному вопросу по-прежнему продолжаются и завтра он будет обсуждаться на заседании коалиционных партий, в котором примут участие и представители Латвийского профсоюза работников образования и науки (ЛПРОН).

"ЛПРОН вместе с министром образования должны предложить, как эти средства привязать к качеству обучения. Когда мы выделили 56 млн евро на зарплаты учителей, первоначальное условие заключалось в том, что дальнейший прирост финансирования будет связан с реформой образования", - сказала министр финансов.

ЛПРОН ранее заявил, что пригласит коалиционные партии на еще одну встречу о выполнении обещаний о повышении зарплат, а если эта дискуссия не даст результата, 18 сентября учителя проведут пикет.

Фото: videoblocks.com