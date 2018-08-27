"Пищалка" на очках выдала вора пассажиру трамвая (2)

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Общество | 27 августа 2018 года, 18:17

23 августа в Рижскую муниципальную полицию сообщили о двух подозрительных мужчинах на маршруте 1-го трамвая.

По мобильному приложению в полицию было отправлено фотоизображение пассажира с мужской сумкой, внутри которой находилась фольга. Владелец сумки вытащил из нее солнечные очки с неснятой магнитной биркой для защиты против краж в магазине.

Полицейские задержали обоих мужчин на Привокзальной площади. На просьбу показать содержимое сумки, один из них неожиданно начал убегать. Мужчина был пойман на другой стороне улицы. При осмотре сумки, в ней обнаружили солнечные очки фирм Hugo Boss и Police, стоимостью около 500 евро. Во время беседы один из мужчин утверждал, что именно он украл солнечные очки и заставил друга положить их себе в сумку. Оба были задержаны и доставлены в Госполицию для проведения дальнейших процессуальных действий.

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Комментарии 2
Адельфина23 минуты назад
Стукачи, чего так по-мелкому стучите?
У нас главные воры не в трамваях ездят! Стуканите-ка на них.
Все же это гены!
3
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yes26 минут назад
это братья грузины, понять и простить
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