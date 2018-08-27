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Нет причины беспокоиться о том, что после выборов в Сейм власть в стране переймут полулисты и друзья Москвы, завила в интервью Latvijas Avīze доктор экономических наук, академик Латвийской академии наук Райта Карните.

Академик призывает каждого гражданина тщательно обдумать свой выбор, так как по ее словам, в Сейме нет места депутатам, которые просто выполняют распоряжения руководства своей партии.

"Сейм – это коллективный механизм принятия решений, и отдельный депутат может скрыться за спинами остальных. Скажет, что не был подготовлен, не знал, проголосовал, как пришлось. И если таких депутатов много, результат будет довольно печальным. Например, последствия некачественных политических решений в народном хозяйстве заключаются в том, что экономика идет своим путем, а предприниматели ищут способы, как обойти закон. Главная задача политиков - не мешать тем, кто поддерживает нашу экономику и зарабатывает деньги, которые государство может впоследствии перераспределить. Нельзя думать только о ближайшей перспективе: «Так, мы обещали увеличить пенсии, но денег нет. Что делать? Установим выше налог, а предприниматели заплатят»", - пояснила Карните.

Она отметила, что главная угроза будущего Латвии заключается не в политике, а в демографии.

Фото: pexels.com