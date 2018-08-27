Академик: задача политиков - не мешать тем, кто развивает экономику Латвии (1)

фото

Общество | 27 августа 2018 года, 18:52

Нет причины беспокоиться о том, что после выборов в Сейм власть в стране переймут полулисты и друзья Москвы, завила в интервью Latvijas Avīze доктор экономических наук, академик Латвийской академии наук Райта Карните.

Академик призывает каждого гражданина тщательно обдумать свой выбор, так как по ее словам, в Сейме нет места депутатам, которые просто выполняют распоряжения руководства своей партии.

"Сейм – это коллективный механизм принятия решений, и отдельный депутат может скрыться за спинами остальных. Скажет, что не был подготовлен, не знал, проголосовал, как пришлось. И если таких депутатов много, результат будет довольно печальным. Например, последствия некачественных политических решений в народном хозяйстве заключаются в том, что экономика идет своим путем, а предприниматели ищут способы, как обойти закон. Главная задача политиков - не мешать тем, кто поддерживает нашу экономику и зарабатывает деньги, которые государство может впоследствии перераспределить. Нельзя думать только о ближайшей перспективе: «Так, мы обещали увеличить пенсии, но денег нет. Что делать? Установим выше налог, а предприниматели заплатят»", - пояснила Карните.

Она отметила, что главная угроза будущего Латвии заключается не в политике, а в демографии.

Фото: pexels.com

Комментарии 1
Patriot15 минут назад
Mùsu valsts parlamentà nedrìkst bùt deputàti, kam Krievijas un Putina intereses ir augstàkas par mùsu valsts interesèm, kas ir gatavi uz nodevìbu kà Krimas parlamenta deputàti un, kuri tàpat kà Ulmanis 1940 gadà ir gatavi nodot mùsu Latviju bez cìnas. Lùk sàdi mums nav vajadzìgi parlamenta deputàti un ceru, ka tàdu nebùs daudz
3
Ответить