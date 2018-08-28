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Во вторник, 28 августа, в 12:00 на ул. Межрозишу, 43, заложат капсулу в фундамент нового медицинского центра и трех социальных жилых домов.

Компания RPB приступила к третьей очереди строительства жилого комплекса в Болдерае. В ходе реализации проекта планируется построить три здания, соединенных между собою в комплекс, в котором расположатся 218 социальных квартир.

На первых этажах зданий построят медицинский центр, территориальный центр Рижской социальной службы, дневной центр социальной службы. Кроме того, создадут помещения для размещения 16 человек – сирот и оставшихся без родительской опеки детей.

Заказчиком выступает RPB, строительные работы проведет компания Velve. Объект планируется сдать с эксплуатацию осенью 2019 года.

Фото Riga.lv, vesti.lv