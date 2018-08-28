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В то время, как Латвию заполоняют гастарбайтеры из третьих стран, сами латвийцы вынуждены искать место для заработка за границей, сетуют пользователи соцсети Twitter.

"При встрече знакомая с возмущением рассказала ужасные истории. Рядом с ее домом проводятся строительные работы, а в бригаде одни только гастарбайтеры с Украины. На вопрос, а где сейчас ее муж, ответила, что в Дании, работает в строительстве. Уже многие годы", - Об этом в Twitter написала латвийская писательница Яна Эгле.

На утверждение пользователей соцсети, что украинские гастарбайтеры скорее всего работают за латвийскую минимальную зарплату писательница возразила, указав, что по закону гастарбайтерам здесь платят больше, чем местным жителям.

"Знакомая сказала, что украинцам здесь платят больше, чем местным. Но точнее не могу проверить эту информацию. Якобы есть какие-то правила, что гастарбайтерам надо платить среднюю зарплату по стране", - написала Эгле, указав, что нет времени, узнавать подробности.

В свою очередь другие пользователи указали, что гражданам Украины с некоторых пор открыт въезд на территории Евросоюза, но это отнюдь не дает им права здесь работать. А значит, либо работодатель нарушает закон, либо

"Надеюсь, что муж вашей знакомой, как гражданин ЕС, работает в Дании легально. С тех пор, как ЕС ввел безвизовый режим с Украиной Латвию заполонили украинцы. Безвизовый режим дает им право на пребывание, но не работать, значит они нарушают закон. Если закон можно не соблюдать, может настало время его отменить? Сейчас в строительстве наблюдается острая нехватка рабочих рук, всем вовремя платят. Только в строительстве привыкли не платить налоги. Знаете ли, традиция. Многие работают без разрешения, но кого это волнует?", - написал Ольгертс Типанс.

Напомним, большинство предпринимателей в Латвии обеспокоены нехваткой рабочей силы, свидетельствует опрос, проведенный Латвийской торгово-промышленной палатой.

23% опрошенных сказали, что вскоре столкнутся с этой проблемой, а 6% считают, что рабочая сила всегда будет доступна. 2% предпринимателей не обеспокоены проблемой нехватки рабочей силы, потому что считают, что дефицит еще не наступил.

По сравнению с мартом в июле на 3 процентных пункта выросло число предпринимателей, которых беспокоит доступность рабочей силы.