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На Домской площади оборудованы площадки, на которых впервые в центре латвийской столицы пройдет Рижская Неделя пляжного волейбола - с 28 августа по 1 сентября.

Как сообщает meeting.lv, 28 августа - традиционный турнир по пляжному волейболу «King & Queen», в котором смогут участвовать сильнейшие любительские игроки турниров этого лета.

29 августа - Детский день, куда приглашаются проверить свои навыки пляжного волейбола как наши участники тренировок, для которых это будет окончанием летнего тренировочного сезона, так и всех других желающих в возрасте до 18 лет. Ближе к вечеру 29 августа пройдет любительский турнир.

30 и 31 августа зрители смогут увидеть европейские баталии на песке.

30 августа в 19:00 - благотворительная игра известных людей – популярные актеры, музыканты и другие звезды будут играть в пляжный волейбол, а весь денежный приз этого турнира будет пожертвован на благотворительность.

31 августа и 1 сентября площадки на Домской займут профессионалы – состоятся соревнования на Кубок Латвии по пляжному волейболу, участие в которых уже подтвердили ведущие дуэты: Мартиньш Плявиньш и Эдгар Точс, Янис Шмединьш и Александр Самойлов.

"Пляжный волейбол – это демократичный и доступный любому игроку вид спорта, который можно играть практически в любом месте. Почему бы не устроить какое-либо приключение? Мне кажется, было бы интересно провести турнир на Домской площади, отдав ее брусчатку на несколько дней во власть пляжного волейбола. У нас это получилось – мы готовы привезти песочные дюны, мячи и волейбольные сетки на Домскую площадь, доказав, что ничего нет невозможного в этом мире. Давайте покажем как жителям столицы, так и гостям, что пляжный волейбол является одним из самых захватывающих видов спорта в мире", - сказал автор и главный организатор идеи мероприятия, руководитель O-Sands Ltd Арнис Тунте.

фото: Сергей Бардовский/Facebook