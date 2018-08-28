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Созданная советом по юстиции комиссия констатировала, что за последние годы больше всего подозрительных дел неплатежеспособности и правовой защиты рассматривали судья Раймонд Булс и Йоланта Зашкина, сказано в опубликованном комиссией заключении.

В качестве критерия подозрительности называется смена юридического адреса незадолго до начала процесса неплатежеспособности или правовой защиты. Именно от территориальной принадлежности предприятия зависит в какой суд попадет дело. Кроме того, если предприятие сначала подает на процесс правовой защиты, оно может само выбрать нужного администратора, а не полагаться на принцип случайности и живой очереди.

Булс рассмотрел 28 таких дел. Общая сумма долгов составлеят 240 млн. евро. Его решения часто отменял Верховный суд. За ним следует судья Зашкина – 26.

В целом же из 44 процессов неплатежеспособности, которые проверила экспертная комиссия при Совете по юстиции, в 12 случаях обнаружены существенные нарушения, поэтому заключение комиссии будет передано в Генеральную прокуратуру, заявил председатель Верховного суда (ВС) Ивар Бичкович.

Судья департамента гражданских дел ВС Айгар Струпишс сообщил на заседании совета, что наиболее частыми нарушениями является отсутствие исчерпывающей проверки всех материалов дела и доказательств, например, не проверены сделки должника - не дарил ли он и не продавал ли незадолго до подачи заявления о неплатежеспособности свое имущество. По 40 из 44 дел, которые анализировала экспертная комиссия, ВС после получения протестов отменял постановления суда первой инстанции.

Заслушав доклад комиссии, совет по юстиции постановил обнародовать его содержание и передать в Генеральную прокуратуру, чтобы та ознакомилась с выводами экспертов и проанализировала, есть ли основания для начала уголовных процессов. Также сообщение комиссии планируется передать квалификационной судейской коллегии.

Бичкович подчеркнул, что доклад будет опубликован и в нем будут видны имена судей, которые рассматривали соответствующие дела. Некоторые решения судей трудно объяснить, и именно по этой причине заключение комиссии будет передано в Генеральную прокуратуру.

Созданная советом по юстиции комиссия проверяла судебные дела по процессам неплатежеспособности в период с 2008 по 2014 год.

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