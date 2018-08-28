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Абсолютное большинство жителей Латвии, а именно 80% латвийцев в возрасте от 18 до 60 считают, что правительству стоит задуматься о "подушке безопасности" или резервах в госбюджете, свидетельствуют данные опроса Kantar TNS.

Ранее в передаче "900 секунд" руководитель Совета по фискальной дисциплине Янис Платайс признался, что сейчас наступил тот самый момент для создания накоплений, которые можно использовать в случае замедления экономического роста.

По его словам, о резервах стоит подумать не только государству, но и жителям. Так называемая "подушка безопасности" пригодится, если в будущие годы экономика уже не будет развиваться так стремительно.

Между тем одна десятая часть респондентов с этим утверждением не согласны, а еще 10% опрошенных не имеют конкретного мнения об этом.

В свою очередь абсолютное большинство респондентов (80%) согласны с тем, что жителям Латвии также стоит задуматься об экономии и создать себе "подушку безопасности".

10% не согласны с тем, что населению стоит копить деньги, а еще 10% не смогли дать ответа на этот вопрос.

Фото: pixabay.com