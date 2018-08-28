Общество |

С 1 сентября в странах Евросоюа запретят галогенные лампы как недостаточно энергоэффективные.

По данным издания The Guardian, под постепенный запрет попадут в первую очередь галогенные лампочки и свечеобразные светильники. Продажа оставшихся запасов продолжится, но новые изделия в магазины уже не поступят.

Вместо галогенных покупателям предложат энергосберегающие и светодиодные лампы — эксперты уверяют, что такое решение окажется экологичным и одновременно более выгодным для потребителей.

Запрет вводится в соответствии с экологическими стандартами ЕС, которые предъявляют крайне высокие требования к энергоэффективности продукции. По оценке специалистов, галогенные лампочки потребляют лишь на 10% энергии меньше, чем обычные лампы накаливания, производство которых было прекращено в странах Евросоюза еще в 2012 году.

Предполагалось, что галогенные лампы должны исчезнуть с европейского рынка еще в 2016 году, но тогда власти ЕС повременили с ограничениями. Сейчас такими изделиями пользуется до половины населения, так что на первых порах запрет может вызвать некоторые трудности.

Теперь особое внимание будет уделяться массовому внедрению энергосберегающих люминесцентных ламп (потребляют на 60-80% энергии меньше), а также светодиодных источников света, (экономят до 90% энергии).

Потребителям предлагают перейти на светодиодные (LED) лампы.

Жителям ЕС предлагают перейти на светодиодные (LED) лампы. Они потребляют в пять раз меньше электричества, чем галогенные, и срок их эксплуатации значительно дольше (10-15 лет против двух).

Согласно исследованиям, галогенные лампы более дешевы при покупке, но затраты на электроэнергию при их использовании выше, чем в случае со светодиодными.

В компании Philips подсчитали, что европейские потребители сэкономят более 124 евро в год при условии перехода на светодиодные лампы.

Фото из Flickr/mario bellavite