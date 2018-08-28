СМИ: излишек в бюджете Латвии указывает на "тучные годы" (12)

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Общество | 28 августа 2018 года, 10:47

Уходящее правительство Мариса Кучинскиса стремится сохранить нетронутым рекордно высокий профицит государственного бюджета. За семь месяцев текущего года Латвия достигла самых высоких показателей бюджетных поступлений и излишка, пишет Neatkarīgā.

Собранные Службой госдоходов (СГД) 5,47 млрд евро превышают поступления за семь месяцев 2017 года на 540 млн евро или на 11,1%. Эти поступления не тратятся и вместе со средствами из фондов ЕС составляют 678 млн евро.

Количество денег, которым сегодня располагает государство, существенно превышает объем периода с 2004 по 2007 год, который тогдашний премьер-министр Айгар Калвитис называл "тучными годами", отмечает издание.

Фото: pixabay.com

Комментарии 12
Kat1 час назад
Перед выборами у них профицит, а после выборов будет дефицит.
3
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Патриот 1 час назад
Перед выборами ещё не то споют! Из страны изгнали умнейших педагогов, врачей, ученых, юридически грамотных профессионалов, экономистов, предпринимателей,. Остались правительственные крысы, преступный сейм, фашисты, нацисты и пара малоумственных латышей. Между кем бюджет распределять?! Ни кого не осталось, все бегут из страны!!! На их место прут хохлы.
5
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Адельфина49 минут назад
Так, может, госдолг отдадим, - хоть часть?
Представляю, скажи я это с трибуны Сейма - живой не выйти.
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