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Уходящее правительство Мариса Кучинскиса стремится сохранить нетронутым рекордно высокий профицит государственного бюджета. За семь месяцев текущего года Латвия достигла самых высоких показателей бюджетных поступлений и излишка, пишет Neatkarīgā.

Собранные Службой госдоходов (СГД) 5,47 млрд евро превышают поступления за семь месяцев 2017 года на 540 млн евро или на 11,1%. Эти поступления не тратятся и вместе со средствами из фондов ЕС составляют 678 млн евро.

Количество денег, которым сегодня располагает государство, существенно превышает объем периода с 2004 по 2007 год, который тогдашний премьер-министр Айгар Калвитис называл "тучными годами", отмечает издание.

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