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Латвийский объединенный профсоюз полицейских (LAPA) подал в Рижскую думу заявку на проведение акции протеста у Сейма утром 27 сентября, сообщает Rus.lsm.lv.

Пока для участия в акции заявлены 50 человек, но не исключено, что участников будет больше, так как работники Государственной и муниципальной полиции, пожарные и другие тоже смогут принять участие.

Как рассказал руководитель LAPA Агрис Суна, во время пикета стражи порядка потребуют, чтобы не вносились никакие изменения в систему выхода на пенсию по выслуге лет.

По его словам, у профсоюза есть информация, что могут быть разработаны изменения в систему выхода на пенсию по выслуге лет, и полицейские хотят получить гарантии того, что этого не произойдет.

Опасения профсоюза вызывает и тот факт, что ни одна из политических сил не выдала письменных гарантий, что система не будет изменена.

В ходе акции протеста полицейские намерены также потребовать улучшения социальных гарантий и увеличения зарплат, чтобы стражам порядка не приходилось работать на двух работах, чтобы иметь возможность содержать семью.

По словам Суны, хоть в этом году зарплаты полицейских и были повышены, прибавка не слишком ощутима.

"Постепенно возвращаемся к зарплатам, что были до кризиса", — сказал Суна.

По его словам, в профсоюзе состоят две тысячи полицейских, а возможные изменения в системе выхода на пенсию по выслуге лет могут коснуться примерно 20 тыс. работников, включая пограничников, пожарных и других представителей системы внутренних дел.

Фото: facebook.com/Valsts.policija