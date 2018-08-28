Общество |

Состоящие в отношениях двое голландцев Нильс Хейстер и Джонатан Купен рассказали в интервью местному изданию Algemeen Dagblad о своем плачевном опыте поездки в Ригу. По их словам, в латвийской столице они пережили нападения на почве гомофобии и расизма и в итоге боялись выходить из гостиницы, пишет Jauns.lv.

"У моего друга более темная кожа и это сразу привлекло внимание. Прозвучали обидные комментарии и его сфотографировали. Все становилось хуже и хуже. В наш адрес летели пустые бутылки, на нас кричали. Мы не понимали, что нам говорят, но было понятно, что все это угрожающе. Бармен проигнорировал заказ моего друга. Мы отправились в гостиницу и больше не осмеливались оттуда выйти", - рассказал Хейстер.

После этого он позвонил в турагенство, посольство Нидерландов и Amnesty International и заказал обратные билеты домой раньше запланированного времени.

Эту ситуацию на своей странице Facebook прокоментировала основательница латвийского ЛГБТ-сообщества Mozaīka Линда Фреймане.

"Двое парней, туристы, из Нидерландов приехали в Ригу. После первого дня отказались выходить из отеля из-за страха, поскольку столкнулись с унизительным отношением. Причина? Они - пара и у одного из них более темная кожа. Трудно поверить, что это произошло в Риге в 2018 году. Очевидно, это возможно, если рассказ туристов уже опубликовала какая-то местная газета. Какой сигнал это дает? Что Латвия - опасное место для "не классически белых, гомосексуалов". Мне грустно это читать и стыдно, что такое могло случиться", - написала она.