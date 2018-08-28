Общество |

Достигнуто соглашение, что с сентября минимальная зарплата учителей за ставку будет на 30 евро больше и составит 710 евро, заявил после встречи с Латвийским профсоюзом работников образования и науки (ЛПРОН) премьер-министр Марис Кучинскис.

Он рассказал, что соответствующие правила будут включены в повестку дня правительства в следующий вторник, 4 сентября. В течение недели нужно найти в бюджете Министерства образования и науки (Минобразования) дополнительные средства, а остальная сумма будет взята из программы бюджета на непредвиденные обстоятельства. Всего на четыре месяца этого года нужно 6,7 млн евро.

Решено, что в будущем году будет создана экспертная комиссия. Эксперты оценят результаты упорядочения школьной сети и объем сэкономленных средств, которые можно направить на зарплаты учителей.

Министр образования Карлис Шадурскис заявил, что найдено хорошее решение.

Он добавил, что увеличение зарплат должно быть связано с качеством образования, которое является приоритетом Минобразования. Министр сказал, что достигнуто соглашение о трех шагах в содействии качеству образования. Критерии качества будут связаны с аккредитацией и успехами учеников на централизованных экзаменах.

Глава ЛПРОН Инга Ванага признала, что сегодня от всех трех коалиционных партий она услышала желание решать проблемы образования.

"Выполнение графика начнется с этого года. Все три коалиционные партии обязались выполнить и следующие шаги графика", - сказала она.

Напомним, ранее министр финансов Дана Рейзниеце-Озола заявила, что повышение зарплат учителей уже в этом году возможно только в обмен на обещание повысить качество образования.

Фото: pixabay.com