Оправдан ли такой риск?! Под Резекне едва не произошло лобовое столкновение
Легковой автомобиль чудом избежал фронтального столкновения с несущейся по встречной полосе машиной, когда его водитель решил обогнать мчавшуюся на скорости 100 километров в час фуру. Рискованный маневр зафиксирован на шоссе A12 (Виляны-Резекне), автор видео житель Резекне Руслан Гусев, сообщает BreakingLV на своей странице в Twitter.
Vieglais auto knapi izvairās no frontālās sadursmes uz šosejas #A12 (Viļāni - Rēzekne) #Frolovka #Viļāni #Latvija. Video no Ruslans Gusevs pic.twitter.com/jLIZlnjGFC— BreakingLV (@breakinglv) 28 августа 2018 г.
Между тем, автор видео Руслан из Резекне, опубликовав видео, написал: "О чем думает водитель, выскакивая на фронтальную машину...".
Под постом люди пишут возмущенные комментарии, что такая машина не предусмотрена для обгона на скорости в 100 км, зачем тогда создавать такие рискованные и опасные ситуации не только для своей жизни, но и для жизни других.
"Наказать надо таких ... что бы не повадно было гробить жизни других людей ! Я понимаю если бы у него машина еще ехала , или 5 литровка была так он ели едет еще ....", - пишет Элина.
"Никогда не понимал, если у тебя трандулет (никого не осуждаю) и ты знаешь, что у тебя не суперкар, зачем так рисковать, да еще и за несколько метров обгонять", - пишет Петр.
"Это чудовище еще и маневр начало метров в 50ти от фуры. Тупое *лядь создание. Надо было реально остановить его и спросить как он себя чувствует!", - написал Руслан.
"Мастер обгона за 1км начинает взлёт", - с иронией пишет Павел.