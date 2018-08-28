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Легковой автомобиль чудом избежал фронтального столкновения с несущейся по встречной полосе машиной, когда его водитель решил обогнать мчавшуюся на скорости 100 километров в час фуру. Рискованный маневр зафиксирован на шоссе A12 (Виляны-Резекне), автор видео житель Резекне Руслан Гусев, сообщает BreakingLV на своей странице в Twitter.

Между тем, автор видео Руслан из Резекне, опубликовав видео, написал: "О чем думает водитель, выскакивая на фронтальную машину...".

Под постом люди пишут возмущенные комментарии, что такая машина не предусмотрена для обгона на скорости в 100 км, зачем тогда создавать такие рискованные и опасные ситуации не только для своей жизни, но и для жизни других.

"Наказать надо таких ... что бы не повадно было гробить жизни других людей ! Я понимаю если бы у него машина еще ехала , или 5 литровка была так он ели едет еще ....", - пишет Элина.

"Никогда не понимал, если у тебя трандулет (никого не осуждаю) и ты знаешь, что у тебя не суперкар, зачем так рисковать, да еще и за несколько метров обгонять", - пишет Петр.

"Это чудовище еще и маневр начало метров в 50ти от фуры. Тупое *лядь создание. Надо было реально остановить его и спросить как он себя чувствует!", - написал Руслан.

"Мастер обгона за 1км начинает взлёт", - с иронией пишет Павел.