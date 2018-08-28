Латвийские грибники находят в лесах "пальцы мертвеца" (3)
В Латвии в полном разгаре грибной сезон - микробиологи напоминают, что наравне с традиционными грибами, в местных лесах можно обнаружить и очень необычные виды, пишет Nra.lv.
Как выяснилось, в латвийских лесах можно найти гриб, который в народе называют "пальцами мертвеца", он же Xylaria polymorpha. Согласно правилам Кабинета министров от 2000 года, этот вид грибов внесен в список особо охраняемых.
Эти грибы можно обнаружить в лесу круглый год. Как отмечается на сайте latvijasdaba.lv, в Латвии они чаще всего растут во влажной древесине дуба и липы.
Отличить Xylaria polymorpha можно по внешнему виду — визуально они напоминают человеческие пальцы руки. Обычно они достигают 5-19 см в длину и 1,5-2,5 см в ширину.
Miroņpirksti. #sēnes pic.twitter.com/96gNy3KlOx— šķirsts (@skirsts) 28 августа 2018 г.
Как в Twitter отмечают микробиологи, некоторые латвийские грибники уже успели наткнуться на эти необычные грибы.
Miroņa pirksti jeb sēne Xylaria polymorpha. LV reta un aizsargājama! Foto Zaļenieku parkā 12.10.2016. Aug arī #KrimuldasMP pic.twitter.com/u6hsmHn5ur— Julita Kluša (@dziedava) 13 октября 2016 г.
Специалисты также в очередной раз призывают не использовать в качестве пищи незнакомые и необработанные грибы.