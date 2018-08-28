Общество |

В Латвии в полном разгаре грибной сезон - микробиологи напоминают, что наравне с традиционными грибами, в местных лесах можно обнаружить и очень необычные виды, пишет Nra.lv.

Как выяснилось, в латвийских лесах можно найти гриб, который в народе называют "пальцами мертвеца", он же Xylaria polymorpha. Согласно правилам Кабинета министров от 2000 года, этот вид грибов внесен в список особо охраняемых.

Эти грибы можно обнаружить в лесу круглый год. Как отмечается на сайте latvijasdaba.lv, в Латвии они чаще всего растут во влажной древесине дуба и липы.

Отличить Xylaria polymorpha можно по внешнему виду — визуально они напоминают человеческие пальцы руки. Обычно они достигают 5-19 см в длину и 1,5-2,5 см в ширину.

Как в Twitter отмечают микробиологи, некоторые латвийские грибники уже успели наткнуться на эти необычные грибы.

Miroņa pirksti jeb sēne Xylaria polymorpha. LV reta un aizsargājama! Foto Zaļenieku parkā 12.10.2016. Aug arī #KrimuldasMP pic.twitter.com/u6hsmHn5ur — Julita Kluša (@dziedava) 13 октября 2016 г.

Специалисты также в очередной раз призывают не использовать в качестве пищи незнакомые и необработанные грибы.