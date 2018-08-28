ФОТОГАЛЕРЕЯ: по дорогам Латвии передвигается военная техника (14)

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Общество | 28 августа 2018 года, 19:00

Сегодня, 28 августа, как в другие дни, по дорогам Латвии в рамках военных учений передвигается военная техника как Латвии, так и ее союзников. Колонны сопровождает военная полиция или координационный центр по передвижению.

Национальные вооруженные силы напоминают, что интенсивная фаза военных учений Namejs 2018 продолжается не только на территории Латвии, но и в других странах Балтии, поэтому автоводителям следует быть предельно осторожными при прохождении техники по дорогам. Также НВС предупреждают о том, что в воздушном пространстве летают военные самолеты и вертолеты.

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Комментарии 14
Ж1 час назад
Радость,твоя Саня,закончится,когда они тебя же и будут мочить.А мне стало весело,когда я увидел сегодня эту технику.Под немецкими номерами шла колонна-Ифы,Уралы,И ещё какие-то непонятные авто,с явно древними истоками производства.
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.1 час назад
сцаня, доступ ко всей европе,это твой безвиз? дурень мордастый.
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Вася1 час назад
Фашистские- террористические бандитские войска НАТО. Кстати что за хлам у них? на чем они ездят?
Со времен вьетнамской войны технику нагнали?
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