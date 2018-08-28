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Сегодня, 28 августа, как в другие дни, по дорогам Латвии в рамках военных учений передвигается военная техника как Латвии, так и ее союзников. Колонны сопровождает военная полиция или координационный центр по передвижению.

Национальные вооруженные силы напоминают, что интенсивная фаза военных учений Namejs 2018 продолжается не только на территории Латвии, но и в других странах Балтии, поэтому автоводителям следует быть предельно осторожными при прохождении техники по дорогам. Также НВС предупреждают о том, что в воздушном пространстве летают военные самолеты и вертолеты.