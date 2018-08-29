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Французский художник под псевдонимом Al Sticking в рамках своего проекта Vagabond ages создал на территории северных фортов в Лиепае уникальный рисунок. На стене одного из бункеров, выступающих на побережье, изображена пожилая женщина, устремившая взор в море, сообщает портал liepajniekiem.lv.

Al Sticking путешествует по историческим местам Европы и рисует, вдохновившись сюжетами, увиденными на месте своего пребывания.

По словам художника, случайное знакомство с жительницей Лиепаи в зарубежной поездке натолкнуло его на мысль приехать в этот город и увековечить там свое творение.

В августе 2018 года он посетил Лиепаю. В церкви Св. Анны художник увидел женщину, чей образ так тронул его, что ему захотелось запечатлеть ее в своей работе. При поддержке муниципалитета Лиепаи он нарисовал портрет этой женщины на бетонной стене одного из обломков развалин Северных фортов города Лиепаи.

Знакомство с местными жителями способствовало тому, чтобы быстрее реализовать этот проект - согласовать в местной думе разрешение, нарисовать сам портрет.

Французский художник пробыл в городе неделю, два дня он провел на берегу моря.

"За это время я встретил великолепных людей. Мне очень понравилось работать, когда рядом волны врезались в бункеры. Мы видим, что природа готова уничтожить строения времен войны. У нее огромнейшая сила, только для большинства людей это безразлично. Я благодарен природе, что она дала мне возможность рисовать там без сложностей - море все приближалось, однако когда я закончил, место полностью ушло под воду", - рассказал художник.

Когда информация об уникальном портрете была опубликована в соцсети Facebook, французский художник, от своего имени поблагодарил жителей Лиепаи за гостепреимство.

Северные форты, располагающиеся на самом берегу Балтийского моря (частично смыты) - только небольшая часть уникальной системы фортификации Лиепаи, опоясывающей город по всему периметру. Подземные бункеры фортов имеют два этажа, и посещать их рекомендуется в сопровождении опытного гида Военного порта (официальные экскурсии от тюрьмы Военного порта).