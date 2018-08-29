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В последнее время часто звучит информация о безопасности многих мостов Латвии. Особенно активно эту тему стали обсуждать после обрушения моста в итальянской Генуе. Агентство Kantar TNS провело опрос, в ходе которого выяснилось, что лишь малая часть латвийцев чувствуют себя безопасно, пересекая один из рижских мостов.

6% жителей Латвии в возрасте от 18 до 60 лет согласны с мнением, что состояние всех столичных мостов удовлетворительное.

Между тем 27% респондентов думают, что только некоторые мосты в Риге находятся в аварийном состоянии, а положение с остальными мостами опрошенные оценивают как приемлемое. Еще 25% жителей Латвии считают, что только состояние некоторых мостов в Риге удовлетворительное.

В свою очередь 8% респондентов считают, что все рижские мосты находятся в плохом техническом состоянии.

Напомним, обрушение 200-метрового участка автотрассы в Генуе произошло днем 14 августа. Мост был построен в 1960-е годы и недавно ремонтировался, но после трагедии итальянские СМИ сразу же начали приводить данные о том, что его крайне некачественно обслуживали.