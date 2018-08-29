Местные власти решили уничтожить пляж "Шаманистан" в Лиласте (5)

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Общество | 29 августа 2018 года, 12:16

Царникавское самоуправление решило уничтожить знаменитое среди жителей Латвии и туристов место "Урга Шаманистан", которое находится на пляже в Лиласте. Об этом в Facebook сообщил пользователь Вова Уральский.

По словам мужчины, местная дума решила спилить разноцветные стволы, которые годами раскрашивали посетители Шаманистана. Как отметил Уральский, мистический уголок на побережье хотят ликвидировать из-за того, что на создание Шаманистана не было выдано разрешение думы.

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"Царникавская полиция предупредила, что все будет спилено рабочими самоуправления как незаконные строения и конструкции! Может, можно что-то сделать, чтобы повлиять на них? Неужели мы своими действиями вредим окружающей среде? Законы придумывают люди, сидящие в пыльных кабинетах... Разве они не в курсе, что их промышленный вылов рыбы намного пагубнее сказывается на окружающей среде? Надо положить конец этой несправедливости!", - написал мужчина.

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Он добавил, что в данный момент ищет добровольца, который поможет составить петицию о защите места "Урга Шаманистан" как творческой платформы.

"Ищу человека, кто грамотно поможет составить петицию о защите и охране коряг как платформы для творчества!", - написал он.

Шаманистан был создан в 2002 году путешественником из Риги Максимом Золотухиным. Ежегодно шаманский пляж посещает множество жителей Латвии, а также туристов.

В 2015 году Шаманистан был подожжен неизвестными. После шаманский пляж восстановили.

Фото: flickr.com/Dmitrijs Rassohins; facebook.com/uralskij

Комментарии 5
>>>1 час назад
менталитет лобатог - все похерить на корню
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Latviešu Patriots4 минуты назад
Pareizi dara, ka likvidē! Mums Latvijā nav vajadzīgi krievu ceļotāja ievazāti šamanismi!
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789012 минут назад
Правильно делают, что сносят это гнездо мракобесия.
Нефиг плодить всякий шаманизм и сатанизм у нас в Латвии.
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