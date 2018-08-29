Соцсети: пляж "Шаманистан" в Лиласте хотят уничтожить (33)

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Общество | 29 августа 2018 года, 12:16

Царникавское самоуправление решило уничтожить знаменитое среди жителей Латвии и туристов место "Урга Шаманистан", которое находится на пляже в Лиласте. Об этом в Facebook сообщил пользователь Вова Уральский.

По словам мужчины, местная дума решила спилить разноцветные стволы, которые годами раскрашивали посетители Шаманистана. Как отметил Уральский, мистический уголок на побережье хотят ликвидировать из-за того, что на создание Шаманистана не было выдано разрешение думы.

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"Царникавская полиция предупредила, что все будет спилено рабочими самоуправления как незаконные строения и конструкции! Может, можно что-то сделать, чтобы повлиять на них? Неужели мы своими действиями вредим окружающей среде? Законы придумывают люди, сидящие в пыльных кабинетах... Разве они не в курсе, что их промышленный вылов рыбы намного пагубнее сказывается на окружающей среде? Надо положить конец этой несправедливости!", - написал мужчина.

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Он добавил, что в данный момент ищет добровольца, который поможет составить петицию о защите места "Урга Шаманистан" как творческой платформы.

"Ищу человека, кто грамотно поможет составить петицию о защите и охране коряг как платформы для творчества!", - написал он.

Шаманистан был создан в 2002 году путешественником из Риги Максимом Золотухиным. Ежегодно шаманский пляж посещает множество жителей Латвии, а также туристов.

В 2015 году Шаманистан был подожжен неизвестными. После шаманский пляж восстановили.

Фото: flickr.com/Dmitrijs Rassohins; facebook.com/uralskij

Комментарии 33
>>>4 часа назад
менталитет лобатог - все похерить на корню
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4203 часа назад
Уже много лет, как эти, как вы выразились "коряги" там стоят. И никому не мешали.
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Леопольд2 часа назад
Вот уже несколько месяцев с нами нет типов под названием "Шерстобитов", "Варзилов", "хуторянен". Вы это заметили? Они многие месяцы присутствовали на каждом обсуждении на разных латвийских порталах, но потом разом исчезли. Я склонен предполагать, что вышеперечисленные сущности есть лишь галлюцинации, вызванные недостатком солнечного света. Предлагаю называть подобные явления "шерстоцинациями" или "варзицинациями". Как только настали солнечные тёплые дни, их и след простыл. Теперь вместо них появились новые хутороцинации, пока не выясненной природы, под названиями "Latviešu Patriots" и схожими. Их отличительные признаки - неумелое подражание латышскому языку, использование букв иностранных алфавитов с грависами и акутами. Это наводит на мысль о попытках иноземного влияние на латвийских читателей. Лучшее средство избавиться от этой иллюзии - игнорировать её.
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