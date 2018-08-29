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Более 80% опрошенных граждан ЕС высказались за отказ от перехода на летнее и зимнее время, сообщили 29 августа источники в Еврокомисссии.

В опросе, который проходил с 4 июля по 16 августа, участвовали примерно 4,6 млн граждан, в том числе три миллиона немцев.

Официально результаты опроса будут объявлены в четверг, и пока Еврокомиссия не комментирует их. Результаты опроса уже обнародовала немецкая газета Westfalenpost со ссылкой на информированные источники в Брюсселе.

Летнее время было введено в свое время для экономии энергии и с 2002 года является нормой на всей территории ЕС. Переход на летнее время осуществляется в последнее воскресенье марта, переход на зимнее время - в последнее воскресенье октября.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров одобрил подготовленную Министерством экономики национальную позицию Латвии, предусматривающую отказ от перевода стрелок часов дважды в год с сохранением летнего времени.

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