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Пользователи соцсети Facebook массово жалуются на турфирму Prieks Tūre, которая продавала туристические путевки на сентябрь и внезапно закрылась. Об этом пишет портал Jauns.lv.

Один из клиентов написал, что купил у турфирмы путешествие, после чего она закрылась и ни сайт компании, ни телефон не работают.

"Хочу предупредить всех, что турфирма Prieks Tūre закрылась, сайта больше нет и телефон не отвечает. Вот так отдохнули на Крите. Испорчен отпуск и не понятно как деньги вернуть. Наверное, я не один теперь такой...", - сообщил в Facebook мужчина.

Выяснилось, что он был не единственным, кто пострадал от деятельности предпринимателей. Еще одна клиентка фирмы предположила, что таких обманутых могут быть тысячи.

В то же время, некоторые пользователи пишут, что заплаченные за путевки деньги руководство компании обещает вернуть в течение трех недель. По их словам, офис турфирмы работает, а директор компании лично отвечает на звонки клиентов.

"Офис открыт, директор лично принимает заявления на возврат средств и отвечает на звонки. Все это происходит в присутствии полиции. Мама сегодня там была", - написала Влада Нихотина.

Еще одна пострадавшая подтвердила информацию о том, что деньги компания обязалась вернуть в течение двух-трех недель.

"Я была сегодня в офисе, там был директор, он чисто физически не мог отвечать на все звонки, так как все телефоны звонили нон-стоп, он еще и клиентов обслуживал и со всеми мило общался. Дико извинялся перед каждым... И фирма не банкрот. Деньги вернет в течении 2-3 недель. Просто автобусными и авиатурами больше заниматься не будет", - сообщила она.

Другие пользователи посоветовали обманутым людям не пользоваться услугами турфирм, а самим искать бюджетные билеты и гостиницы.

В комментариях еще один клиент фирмы написал, что многие его знакомые потеряли деньги из-за отмены путешествия и предложил написать коллективное заявление.

Фото из Pixabay