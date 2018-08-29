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Президент Латвии Раймонд Вейонис и премьер-министр Марис Кучинскис не видят оснований для того, чтобы переносить свою работу за пределы Риги, в какой-нибудь город преимущественно с русскоязычным населением, как это сделала глава Эстонии Керсти Кальюлайд.

Как сообщалось, Кальюлайд со вторника переехала работать в Нарву, где останется до следующего четверга - проведет встречи с руководством города и населением, посетит предприятия, учреждения и школы. Также президент Эстонии планирует вернуться в Нарву на две недели в ноябре.

На вопрос, готовы ли латвийские должностные лица последовать примеру президента Эстонии, Вейонис ответил, что здесь нужно оценивать плюсы и минусы. В министерствах работает много людей, и их перевод потребовал бы больших затрат, как и приспособление зданий, поэтому в ситуации, когда у государства много других нужд, средства было бы эффективнее вложить, например, в образование, сказал глава государства.

Вейонис добавил, что у него нет проблем с тем, чтобы поехать в Даугавпилс, Краславу или другой город, но намного более эффективным решением со стороны президента и премьера являются региональные визиты, которые позволяют познакомиться с ситуацией в регионах.

Кучинскис заявил, что не может представить, чтобы его работа была перенесена в другой город - это было бы так же странно, как управлять государством из твиттера. Он допускает, что в отдельных случаях госучреждения можно было бы перенести в другие города, если с ними не нужен непосредственный контакт.

Отмечается, что Кальюлайд решила переехать работать в Нарву для того, чтобы показать, что "эстонская община, эстонское общество присутствует в Нарве, ценит Нарву". Об этом рассказала сама президент Эстонии в интервью каналу ETV+.

Напомним, что около 96% жителей Нарвы считают родным русский язык.

Фото: flickr.com/photos/valstskanceleja