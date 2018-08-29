У злоумышленников не получилось обмануть служебного пса: изъято 100 000 сигарет
26 августа примерно в 11 часов сотрудники полиции болдерайского участка вместе с кинологом и с псом по кличке Дарвин явились по адресу частного дома, чтобы произвести санкционированный обыск.
Так как в прошлый раз двери полицейским не открыли, в этот раз были приглашены сотрудники батальона спецального назначения, чтобы открыть дверь силой.
В одной из квартир дома они нашли три блока нелегальных сигарет. За хранение таких сигарет был задержан ранее судимый по этому поводу мужчина. При дальнейшем обыске обнаружились другие квартиры и помещения, где стражи порядка почувствовали сильный запах скипидара.
Сотрудники полиции догадались, что скипидар распылили для того, чтобы увести со следа служебного пса.
Выйдя из дома, Дарвин побежал к какому-то хозяйственному помещению, тоже тщательно облитому скипидаром, сел рядом и стал подавать кинологу знаки, что в помещении может находиться нечто незаконное.
Полицейские выломали дверь этого бывшего сухого туалета и нашли тайник, замаскированный пленкой. В помещении находился большой металлический сейф, полный нелегальных сигарет.
Была изъята 101 000 сигарет с акцизными марками Казахстана, Украины и Белоруссии. Конфискованы сигареты марок Winston, Kiss, Bond, "Premier" и NZ. Чтобы обеспечить правильное хранение товара, в помещении даже оборудовали отопление.
За хранение сигарет задержан мужчина 1977 года рождения, отказывающийся сотрудничать с полицией.
Начат уголовный процесс по 221 статье, за нелегальное хранение табачных изделий. Предусмотренное законом наказание за это преступление - лишение свободы сроком до одного года, или кратковременное лишение свободы, или принудительные работы, или денежный штраф.
Конфискованные сигареты полиция передала на хранение Госагенству гарантий до принятия решения об уничтожении.
Nedēļas nogalē mūsu kinologs kopā ar dienesta suni Darvinu kādā īpašumā Bolderājā atrada 101 000 nelegālo cigarešu. Ļaundari Darvinam bija centušies sajaukt pēdas, izlaistot terpentīnu, taču suns tāpat cigaretes saoda:https://t.co/kuaOoty9XY pic.twitter.com/JARPXVj5uR— Valsts policija (@Valsts_policija) 29 августа 2018 г.