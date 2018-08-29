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26 августа примерно в 11 часов сотрудники полиции болдерайского участка вместе с кинологом и с псом по кличке Дарвин явились по адресу частного дома, чтобы произвести санкционированный обыск.

Так как в прошлый раз двери полицейским не открыли, в этот раз были приглашены сотрудники батальона спецального назначения, чтобы открыть дверь силой.

В одной из квартир дома они нашли три блока нелегальных сигарет. За хранение таких сигарет был задержан ранее судимый по этому поводу мужчина. При дальнейшем обыске обнаружились другие квартиры и помещения, где стражи порядка почувствовали сильный запах скипидара.

Сотрудники полиции догадались, что скипидар распылили для того, чтобы увести со следа служебного пса.

Выйдя из дома, Дарвин побежал к какому-то хозяйственному помещению, тоже тщательно облитому скипидаром, сел рядом и стал подавать кинологу знаки, что в помещении может находиться нечто незаконное.

Полицейские выломали дверь этого бывшего сухого туалета и нашли тайник, замаскированный пленкой. В помещении находился большой металлический сейф, полный нелегальных сигарет.

Была изъята 101 000 сигарет с акцизными марками Казахстана, Украины и Белоруссии. Конфискованы сигареты марок Winston, Kiss, Bond, "Premier" и NZ. Чтобы обеспечить правильное хранение товара, в помещении даже оборудовали отопление.

За хранение сигарет задержан мужчина 1977 года рождения, отказывающийся сотрудничать с полицией.

Начат уголовный процесс по 221 статье, за нелегальное хранение табачных изделий. Предусмотренное законом наказание за это преступление - лишение свободы сроком до одного года, или кратковременное лишение свободы, или принудительные работы, или денежный штраф.

Конфискованные сигареты полиция передала на хранение Госагенству гарантий до принятия решения об уничтожении.