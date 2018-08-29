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Смешанный хор Латвийского университета Juventus набирает новых участников и приглашает на прослушивание, которое состоится 5 и 7 сентября в 10-ой аудитории Латвийского университета, по адресу бульвар Райниса, 19.

Juventus после выступления на Всемирной празднике песни этим летом призывает присоединиться новых певцов для достижения новых целей.

В сезоне 2017/2018 годов Juventus пережил эмоциональные и красивые моменты, выступая в Мадоне и в Нигранде с магической мессой Saullēkta mesu Ола Йело, выступая на сцене "Арены Рига" в концерте Дона "Pa ceļam", а также участвуя в одном из красивейших концертов хоров "Latvijas komponisti Latvijas simtgadei".

В прошедшем сезоне хор триумфально выступил на международном конкурсе Mundus Cantat Sopot, а также занял 3 место в финале конкурса смешанных хоров "Битва песен" на Вселатвийском празднике песни.

В сезоне 2018/2019 годов Juventus примет участие в посвященных столетию мероприятиях, отправится в несколько зарубежных поездок, а также будет активно концертировать.

Хор под управлением Валдиса Томсонса, Вильгельма Вациеша и Инги Лисовской верит в "жизнь после праздников", поэтому призывает всех желающих, кто готов вместе с Juventus добиться новых целей, продолжить рост и развитие и стать новым участником хора.

Прослушивание состоится 5 и 7 сентября с 17.30 до 21.30 в главном здании ЛУ на бульваре Райниса, 19, в 10-ой аудитории. Время своего прибытия просьба согласовать с Гуной Расой, позвонив по телефону 28673557.

Хор Juventus уже много лет считается одним из самых профессиональных хоров Латвии. Он был создан в 1990 году. В переводе с латыни на русский язык название хора означает — "Юность".

Juventus много раз занимал места на международных конкурсах хоров, в том числе, в Норвегии (4 место в 2007 г.), в Ирландии (2006) и др., и становился финалистом Латвийского праздника песни.

Участие в хоре — это прекрасная возможность путешествовать по всему миру.