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Работники муниципальной полиции по всей Латвии начали усиленно патрулировать места, где часто проводят время подростки. Одна из причин патруля - следить за тем, чтобы школьники не употребляли алкоголь. Об этом пишет Skaties.lv со ссылкой на передачу "900 секунд".

"Бывали случаи, когда на улице были замечены подростки в серьезном алкогольном опьянении. В таких ситуациях мы отвозим детей к родителям или вызываем родителей на место происшествия. Тогда принимаем свидетельства", - рассказал инспектор Латгальского управления Рижской муниципальной полиции Лиепиньш.

Как отмечает передача, далее с этими детьми работают административные комиссии, которые и принимают решения.

С середины августа сотрудники Рижской полиции самоуправления проводят проверки в магазинах, кафе и развлекательных местах, чтобы проверить, насколько порядочны столичные коммерсанты. В рамках проверок в контрольных закупках участвуют несовершеннолетние.

Проблема с алкоголем до сих пор актуальна среди молодежи, указали в передаче. По словам полиции, в этом году в Риге за употреблением спиртных напитков были пойманы 242 несовершеннолетних, 39 из них - повторно. В сентябре прошлого года полицией были пойманы 56 подростков с алкоголем. По этой причине в последние дни лета особое внимание уделяется и различным заведениям в столице, в том числе в Старой Риге, где часто проводят время несовершеннолетние, отметили в полиции.

В "900 секунд" подчеркнули, что другие самоуправления также организуют полицейские патрули в ближайшие дни. Например, в Елгаве уделять особое внимание подросткам начнут с 1 сентября.

Фото из flickr.com/Rīgas pašvaldības policija