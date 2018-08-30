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Утром в четверг, 30 августа, в Риге состоялось открытие магазина шведской мебельной компании IKEA, что не могли оставить без внимания пользователи соцсетей.

Агентство LETA сообщило, что люди стали съезжаться к новому магазину уже в 8 утра.

"Как вы думаете, в Риге много сумасшедших! Оказывается, очень даже! И я одна из них. А как ещё назвать людей, которые приехали на открытие Ikea к 8 утра! Ради завтрака — в дурашливом настроении", - пишут пользователи в Twitter.

Блоггер Ксения Андриянова выразила надежды на то, что на открытии IKEA произойдет что-то из ряда вон выходящее.

"Надеюсь, что сегодня около IKEA произойдет хоть одна драка, алкогольная кома и публичный половой акт", - написала женщина.

Es ceru, ka šodien pie IKEA būs vismaz viens kautiņš, alkohola koma un publisks dzimumakts. — Ksenija Andrijanova (@and_kse) 30 августа 2018 г.

Пользовательница Лиене предположила, что эпоха ковров на стенах подошла к концу.

"То есть сегодня вся Рига снимет ковры со стен и поедет в IKEA?", - отметила она.

Tad šodien visa Rīga ņem nost paklājus no sienām un brauc uz IKEA? — Liene (@kara_liene) 30 августа 2018 г.

Эдгар Балиньш написал, что новый магазин не такой уж и внушительный - филиал IKEA в Литве не намного меньше.

"На открытии магазина IKEA многократно подчеркнули, что это будет самый большой магазин IKEA в Балтии. Могли просто сказать, что в Литве он чуть меньше", - отметил мужчина.

IKEA veikala atklāšanā tiek vairākkārt uzsvērts, ka šis būs lielākais IKEA veikals Baltijā, tā vietā lai vienkārši pateiktu, ka Lietuvā ir bišku mazāks. — Edgars Bāliņš (@MrBalins) 30 августа 2018 г.

Пользователь Микс Муйжарайс удивлен, что 30 августа в Латвии не объявили выходным днем.

"Почему в связи с открытием IKEA сегодня не официальный праздничный день?", - написал он.

Kapēc IKEA atklāšanas dēļ, šodiena nav pasludināta par oficiālu svētku dienu? #vilšanās — Miks Muižarājs (@MiksMuizarajs) 30 августа 2018 г.

Программист Янис Лацис в своем Twitter поделился фотографией очереди желающих попасть в магазин первыми.

Напомним, рижский магазин IKEA является крупнейшим в странах Балтии и расположен на перекрестке улиц Юглас и Бикерниеку. Покупателям будет предложен ассортимент из более 8000 товаров для обустройства дома.

Фото: Александр Огородников