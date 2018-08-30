"Я - городская сумасшедшая": женщина приехала на открытие IKEA в 5 утра (4)
Утром в четверг, 30 августа, в Риге состоялось открытие магазина шведской мебельной компании IKEA, что не могли оставить без внимания пользователи соцсетей.
Агентство LETA сообщило, что люди стали съезжаться к новому магазину уже в 8 утра, однако пользовательница Twitter Titanium приехала на открытие IKEA еще раньше.
"Как вы думаете, в Риге много сумасшедших! Оказывается, очень даже! И я одна из них. А как ещё назвать людей, которые приехали на открытие Ikea к 8 утра! Я, например, в 5! Ради завтрака — в дурашливом настроении", - такое сообщение оставила Titanium у себя на странице.
Как вы думаете, в Риге много сумасшедших! Оказывается, очень даже! И я одна из них. А как ещё назвать людей, которые приехали на открытие Ikea к 8 утра! Я, например, в 5! Ради завтрака — в дурашливом настроении— Titanium (@Titaniumagazine) 30 августа 2018 г.
Блоггер Ксения Андриянова выразила надежды о том, что на открытии IKEA произойдет из ряда вон выходящее.
"Надеюсь, что сегодня около IKEA произойдет хоть одна драка, алкогольная кома и публичный половой акт", - написала женщина.
Es ceru, ka šodien pie IKEA būs vismaz viens kautiņš, alkohola koma un publisks dzimumakts.— Ksenija Andrijanova (@and_kse) 30 августа 2018 г.
Пользовательница Лиене предположила, что эпоха ковров на стенах подошла к концу.
"То есть сегодня вся Рига снимет ковры со стен и поедет в IKEA?", - отметила она.
Tad šodien visa Rīga ņem nost paklājus no sienām un brauc uz IKEA?— Liene (@kara_liene) 30 августа 2018 г.
Эдгар Балиньш написал, что новый магазин не такой уж и внушительный - филиал IKEA в Литве не намного меньше.
"На открытии магазина IKEA многократно подчеркнули, что это будет самый большой магазин IKEA в Балтии. Могли просто сказать, что в Литве он чуть меньше", - отметил мужчина.
IKEA veikala atklāšanā tiek vairākkārt uzsvērts, ka šis būs lielākais IKEA veikals Baltijā, tā vietā lai vienkārši pateiktu, ka Lietuvā ir bišku mazāks.— Edgars Bāliņš (@MrBalins) 30 августа 2018 г.
Латвиец Микс Муйжарайс удивлен, что 30 августа в Латвии не объявили выходным днем.
"Почему в связи с открытием IKEA сегодня не официальный праздничный день?", - написал он.
Kapēc IKEA atklāšanas dēļ, šodiena nav pasludināta par oficiālu svētku dienu? #vilšanās— Miks Muižarājs (@MiksMuizarajs) 30 августа 2018 г.
Программист Янис Лацис в своем Twitter поделился фотографией очереди желающих попасть в магазин первыми.
IKEA pic.twitter.com/S5lO2uq5b6— Jānis Lācis (@Lidotajs) 30 августа 2018 г.
Напомним, рижский магазин IKEA является крупнейшим в странах Балтии и расположен на перекрестке улиц Юглас и Бикерниеку. Покупателям будет предложен ассортимент из более 8000 товаров для обустройства дома.