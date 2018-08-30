Общество |

Чтобы с 1 января будущего года получить все оплачиваемые государством услуги здравоохранения, лица, которые автоматически не страхуются государством, в этом году должны внести взнос в размере 206,40 евро, сообщила сегодня журналистам министр здравоохранения Анда Чакша.

Эту сумму составляют взносы незастрахованных лиц за 2018 и 2019 годы, чтобы уже с января будущего года они могли получать полную корзину медицинских услуг.

Министр призвала людей, которые не платят социальные взносы и не входят ни в одну из страховываемых государством групп, внести добровольный взнос сразу за два года.

Чакша напомнила, что со следующего года полная корзина услуг здравоохранения будет полагаться только застрахованным лицам.

Государство автоматически страхует всех легальных работников, которые внесли социальные взносы по крайней мере за девять месяцев, а также 21 группу лиц - пенсионеров, студентов, монахов и монахинь и др.

Всем жителям Латвии, в том числе и тем, кто не платит социальные взносы, будет полагаться основная корзина услуг здравоохранения - неотложная медицинская помощь, услуги семейного врача, компенсируемые лекарства от психических заболеваний, сахарного диабета и инфекций, лечение от онкологических заболеваний, диагностика сердечно-сосудистых болезней и др.

Министр выразила уверенность в том, что введение страхования позволит обеспечить большую доступность здравоохранения для всех жителей, а также более высокие зарплаты медикам.

Как сообщила директор Национальной службы здравоохранения Инга Милашевича, добровольные взносы на страхование можно перечислить через интернет-банк, банк или по почте. Информация о поступивших взносах будет обрабатываться в течение пяти дней.

С 1 января данные о страховом статусе будут доступны на портале системы электронного здравоохранения, а до этого жителям доступен тестовый сайт www.apdrosinaties.lv. Также в случае необходимости люди могут обращаться в различные регистры, чтобы узнать размер уплаченных социальных взносов и свою принадлежность к какой-либо из страхуемых государством групп.