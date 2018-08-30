В Риге пройдут битвы чайных мастеров (5)
Общество | 30 августа 2018 года, 13:50
На следующую пятницу, 7 сентября, в выставочном зале Кипсала пройдут битвы чайных мастеров Tea Masters Cup. В проекте принимают участие представители многих стран, а само мероприятие является крупнейшем в мире среди мастеров по чайным церемониям.
Соревнования чайных мастеров проводятся в четырех категориях: Подготовка, смешивание сортов чаев, дегустация и гармоничное соответствие чая с закусками.
Победитель этого этапа будет представлять Латвию на Tea Masters Cup International.
Фото из Flickr/Patrick Vierthaler
К голодухе готовятся! Последний х... й без пряника будут доедать!
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закуска градус крадет
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Только дебил такое может написать!
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