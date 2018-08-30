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На следующую пятницу, 7 сентября, в выставочном зале Кипсала пройдут битвы чайных мастеров Tea Masters Cup. В проекте принимают участие представители многих стран, а само мероприятие является крупнейшем в мире среди мастеров по чайным церемониям.

Соревнования чайных мастеров проводятся в четырех категориях: Подготовка, смешивание сортов чаев, дегустация и гармоничное соответствие чая с закусками.

Победитель этого этапа будет представлять Латвию на Tea Masters Cup International.

Фото из Flickr/Patrick Vierthaler