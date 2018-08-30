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В следующем году исполнится десять лет с момента окончания административно-территориальной реформы, в результате которой в Латвии было создано 119 самоуправлений.

Из-за уменьшения численности населения в регионах уже 58 самоуправлений сегодня не отвечают критериям края, а именно, в них проживает меньше 4000 жителей.

Как пишет Diena, многие партии в предвыборных программах предлагают сократить количество самоуправлений, чтобы обеспечить более сбалансированное развитие территорий.