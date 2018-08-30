СМИ: с сокращением населения краев в Латвии может стать меньше (4)
Общество | 30 августа 2018 года, 18:56
В следующем году исполнится десять лет с момента окончания административно-территориальной реформы, в результате которой в Латвии было создано 119 самоуправлений.
Из-за уменьшения численности населения в регионах уже 58 самоуправлений сегодня не отвечают критериям края, а именно, в них проживает меньше 4000 жителей.
Как пишет Diena, многие партии в предвыборных программах предлагают сократить количество самоуправлений, чтобы обеспечить более сбалансированное развитие территорий.
Результат работы правящих.
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Политика Латвии звучит так! Гоните латышей из Латвии, гоните их с работы, пусть выживают как хотят, нам похрену!!! Оставшиеся быдло наше правительство и сейм как нибудь прокормит.
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Sen jau vajadzèja reģionos optimizèt administratìvo resursu.
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