Началась продажа билетов на поезд Киев-Минск-Вильнюс-Рига (28)

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Общество | 30 августа 2018 года, 21:01

В четверг в Латвии началась продажа билетов на поезд Киев-Минск-Вильнюс-Рига, сообщили в Latvijas dzelzceļš.

Поезд начнет курсировать с 29 сентября, оператор - Украинская железная дорога, на территории Латвии - LDz Cargo.

Билеты на него можно приобрести в международных кассах на вокзалах Риги, Даугавпилса, Резекне и Лиепаи.

В поезде девять купейных вагонов и один вагон повышенного комфорта.

ЛДз напоминает, что между Латвией и Белоруссией действует визовый режим, поэтому для пересечения территории этой страны может потребоваться транзитная виза.

фото: Latvijas dzelzceļš

Комментарии 28
Саня2 часа назад
Нужно разобрать железные дороги в Свиностан. Собаки и пешком дойдут, а людям в том направлении делать нечего.

Хорошо, что друзьям из Украины теперь станет гораздо комфортнее приезжать к нам в гости.
13
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Patriot2 часа назад
Cetras draudzigas valstis tagad savienos vilciena lìnija. Galvenais, ka Krievija atkal tiek ignorèta. Krievu pasaule sarùk.
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Latviešu Patriots2 часа назад
Tas ir labi! Labs piemērs, kad brāļu tautas vienojas kopīgā frontē pret krievu pasauli!
13
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