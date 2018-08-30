Началась продажа билетов на поезд Киев-Минск-Вильнюс-Рига (28)
Общество | 30 августа 2018 года, 21:01
В четверг в Латвии началась продажа билетов на поезд Киев-Минск-Вильнюс-Рига, сообщили в Latvijas dzelzceļš.
Поезд начнет курсировать с 29 сентября, оператор - Украинская железная дорога, на территории Латвии - LDz Cargo.
Билеты на него можно приобрести в международных кассах на вокзалах Риги, Даугавпилса, Резекне и Лиепаи.
В поезде девять купейных вагонов и один вагон повышенного комфорта.
ЛДз напоминает, что между Латвией и Белоруссией действует визовый режим, поэтому для пересечения территории этой страны может потребоваться транзитная виза.
фото: Latvijas dzelzceļš
Хорошо, что друзьям из Украины теперь станет гораздо комфортнее приезжать к нам в гости.