Общество |

В четверг в Латвии началась продажа билетов на поезд Киев-Минск-Вильнюс-Рига, сообщили в Latvijas dzelzceļš.

Поезд начнет курсировать с 29 сентября, оператор - Украинская железная дорога, на территории Латвии - LDz Cargo.

Билеты на него можно приобрести в международных кассах на вокзалах Риги, Даугавпилса, Резекне и Лиепаи.

В поезде девять купейных вагонов и один вагон повышенного комфорта.

ЛДз напоминает, что между Латвией и Белоруссией действует визовый режим, поэтому для пересечения территории этой страны может потребоваться транзитная виза.

фото: Latvijas dzelzceļš