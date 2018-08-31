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Первые дни сентября в Латвии будут теплыми - дневная температура превысит +20 градусов, прогнозируют Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии и Global Forecast System.

В субботу и воскресенье местами возможен небольшой дождь, в ночные и утренние часы - туман. Температура воздуха ночью составит +9..+16 градусов, а днем воздух прогреется до +19..+24 градусов.

В понедельник, 3 сентября, дневная температура составит +20..+25 градусов, местами пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Во вторник уже во многих регионах страны возможны грозовые ливни.

Во второй половине следующей недели холодные воздушные массы с севера принесут в Латвию похолодание.