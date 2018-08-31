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Если средняя школа в течение нескольких лет подряд не будет выполнять определенные критерии качества образования, она может лишиться бюджетного финансирования для зарплат учителей. Об этом говорится в проекте правил о критериях и порядке финансирования оплаты труда педагогов на этапе средней школы, разработанном Министерством образования и науки (МОН).

Проект гласит, что при расчете и распределении целевых дотаций из бюджета для зарплат педагогов будут приниматься во внимание два критерия - наличие в школе минимального предусмотренного количества учащихся и показатели качества образования, при этом последние будут главным фактором при выделении финансирования.

Для получения целевых дотаций качество образования в средней школе по общеобразовательным программам должно быть оценено по крайней мере на уровень III (хорошо). При этом будут учитываться такие критерии, как содержание обучения, качество преподавания, поддержка дифференциации обучения, оборудование и материально-технические ресурсы, физические условия.

Кроме того, индекс результатов учащихся 12-х классов на обязательных централизованных экзаменах должен достигать по крайней мере минимального уровня. Предусмотрено, что в период с 1 января 2020 года до конца 2024 года минимальный индекс будет 40%, с 1 января 2025 года до конца 2029 года - не менее 50%, а в дальнейшем - по крайней мере 60%.

Если качество образования будет соответствовать критериям, школа получит государственное финансирование в размере 100% независимо от общего количества учащихся в классах средней школы. В свою очередь в случаях, когда качество образования будет ненадлежащим, предусмотрены два пути. Первый предусматривает, что школе будет вынесено предупреждение. Если в течение года после этого качество образования не улучшится, на второй год для зарплат учителей будет выделено 50% необходимого финансирования. Если ситуация не улучшится еще спустя год, средняя школа больше не будет получать государственное финансирование, и ответственность за зарплаты учителей ляжет на соответствующее самоуправление.

В тех случаях, когда в школе не только качество образования не отвечает требованиям, но и нет минимально установленного количества учащихся, в первый год она получит предупреждение, а уже на второй год будут лишена бюджетного финансирования для зарплат учителей. МОН планирует, что новый порядок финансирования вступит в силу с 1 сентября 2020 года.

Проект правил подан на рассмотрение на ближайшем заседании Кабинета министров 4 сентября.