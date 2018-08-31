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Еврокомиссия решила отказаться от перевода часов дважды в год

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕС планирует отменить перевода часов на летнее и зимнее время, сообщает Deutsche Welle.

Более 80% респондентов поддержали отмену перевода часов в летнее и зимнее время. В крупнейшем онлайн-опросе в истории ЕС приняли участие около 4,6 миллиона человек.

Юнкер сказал, что он будет настаивать на отмене перехода на летнее/зимнее время и Еврокомиссия "примет решение по этому вопросу сегодня".

"Мы провели опрос, миллионы ответили и верят, что в будущем летнее время должно быть круглый год, и это произойдет. Люди этого хотят, мы это сделаем", - сказал Юнкер.

Европейской комиссии необходимо будет согласовать это решение, и выдвинуть проект документа об отмене летнего времени. Европарламент и 28 стран-членов блока также должны утвердить документ.

Летнее время в его сегодняшнем виде было введено в Германии в 1980 году. Другие европейские страны ввели эту норму с целью экономии энергии даже раньше. С 2002 изменение времени было урегулировано нормами ЕС.

Ежегодно государства-члены ЕС переводят стрелки часов в последнее воскресенье марта и в последнее воскресенье октября.

В феврале в Европарламенте призвали пересмотреть процедуру изменения времени, заявив, что она может иметь "негативные последствия на здоровье человека". Многие граждане ЕС жалуются на то, что из-за перевода стрелок часов у них нарушен биоритм, возникают трудности со сном, раздражение и снижается концентрация.

Источник: Obzor.lt

Фото из Flickr/Isaril