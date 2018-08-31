ФОТОГАЛЕРЕЯ: крупное сражение в Адажи (2)
Общество | 31 августа 2018 года, 19:00
30 августа на полигоне в Адажи в ходе активной фазы масштабных военных учений Namejs 2018, состоялась имитация крупного сражения. Фотографии публикует боевая аудивовизуальная группа НВС.
Ādažu poligonā notiek Mācību "Namejs 2018" lielā kauja: https://t.co/6e4wecqw4U #Namejs2018 #mācības #karavīri #latvija #sauszemesspēki #latvijasarmija #soldiers #landforce #eFPLatvia #Battlegroup #Canadianforces #Poland #Rosomak #CVRT #WeAreNato #ComCamLatvia #CombatCamera pic.twitter.com/Kc7LFbKElb— NBS (@Latvijas_armija) August 31, 2018
Фото: старший сержант Гатис Индревицс, боевая аудивовизуальная группа
С этими гомиками и повозками собрались воевать с великой Россией?! Самоубийцы!
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Показуха,как и с пожарными.А вообще я горжусь,нашей армией!Которая,может быть и продержится пару минут!Правда,мочить то её,никто не собирается,разве,что друзья америкосы!
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