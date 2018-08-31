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30 августа на полигоне в Адажи в ходе активной фазы масштабных военных учений Namejs 2018, состоялась имитация крупного сражения. Фотографии публикует боевая аудивовизуальная группа НВС.

Фото: старший сержант Гатис Индревицс, боевая аудивовизуальная группа