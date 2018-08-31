ФОТОГАЛЕРЕЯ: крупное сражение в Адажи (2)

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Общество | 31 августа 2018 года, 19:00

30 августа на полигоне в Адажи в ходе активной фазы масштабных военных учений Namejs 2018, состоялась имитация крупного сражения. Фотографии публикует боевая аудивовизуальная группа НВС.

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Фото: старший сержант Гатис Индревицс, боевая аудивовизуальная группа

Комментарии 2
Патриот 2 минуты назад
С этими гомиками и повозками собрались воевать с великой Россией?! Самоубийцы!
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Ж1 минуту назад
Показуха,как и с пожарными.А вообще я горжусь,нашей армией!Которая,может быть и продержится пару минут!Правда,мочить то её,никто не собирается,разве,что друзья америкосы!
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