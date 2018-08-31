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Иностранные студенты выбирают учебу в Латвии из-за невысоких цен. Об этом в интервью телеканалу LNT рассказала координатор по международным связям Латвийского университета (ЛУ) Зане Свилане. Она добавила, что в прошлом году в ЛУ учились 423 иностранца, а на этот год предварительно уже записаны 263 человека.

Больше всего приезжих из Германии, Узбекистана, Финляндии, Италии и Австрии, пишет Skaties.lv.

«В Германии хватает своих вузов, но есть студенты, которые в качестве места учебы выбирают Латвию. Например, ЛУ может по более низким ценам предложить такое же высшее образование, как и Германия. К тому же в Латвии намного меньше траты на жилищные вопросы», - рассказала она.

По словам Свилане, большая часть иностранных студентов по окончанию учебы предпочитают возвращаться к себе на родину.

«Сегодня то число студентов, которое остается в Латвии ничтожное. Есть небольшая часть, кто продолжает учебу в магистратуре или докторантуре, но большинство возвращаются к себе домой», - отметила специалист.

Фото: pexels.com