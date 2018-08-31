Эксперт: иностранцы выбирают вузы Латвии из-за дешевой учебы и жилья (2)

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Общество | 31 августа 2018 года, 15:33

Иностранные студенты выбирают учебу в Латвии из-за невысоких цен. Об этом в интервью телеканалу LNT рассказала координатор по международным связям Латвийского университета (ЛУ) Зане Свилане. Она добавила, что в прошлом году в ЛУ учились 423 иностранца, а на этот год предварительно уже записаны 263 человека.

Больше всего приезжих из Германии, Узбекистана, Финляндии, Италии и Австрии, пишет Skaties.lv.

«В Германии хватает своих вузов, но есть студенты, которые в качестве места учебы выбирают Латвию. Например, ЛУ может по более низким ценам предложить такое же высшее образование, как и Германия. К тому же в Латвии намного меньше траты на жилищные вопросы», - рассказала она.

По словам Свилане, большая часть иностранных студентов по окончанию учебы предпочитают возвращаться к себе на родину.

«Сегодня то число студентов, которое остается в Латвии ничтожное. Есть небольшая часть, кто продолжает учебу в магистратуре или докторантуре, но большинство возвращаются к себе домой», - отметила специалист.

Фото: pexels.com

Комментарии 2
Vika2 минуты назад
Латвийское образование-полное говно,особо нигде не котируется!Да и жильё не особо дешевое!
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Patriot11 минут назад
Domàju, ka daudzi seit brauc màcìties arì dèl tà, ka Eiropas valsts un loti mierìga un klusa pie mums atmosfèra. Nav teroristisko aktu un sadzìves neiecietìbas. Tà ka novèrtèsim, ka mùsu zemè ir miers.
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