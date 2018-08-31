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Комитет по ликвидации расовой дискриминации Организации Объединённых Наций (ООН) опубликовал свои заключительные замечания в отношении очередного доклада Латвии о выполнении Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года в период с 2008 года по 2016 год, которое комитет рассматривал 8 и 9 августа этого года.

Комитет призвал Латвию обеспечить, чтобы проводимая государством языковая политика не создавала прямой или косвенной дискриминации и необоснованных ограничений для национальных меньшинств в сфере образования, занятости, общественной и политической жизни. В этой связи комитет рекомендует оценить необходимость поправок к закону об образовании, который меняет пропорцию использования языка национальных меньшинств в учебном процессе, а также необходимость поправок к закону о гражданском процессе в отношении услуг обеспечиваемых государством переводчиков в гражданском процессе.

Также комитет указал на по-прежнему большое количество неграждан в Латвии и призвал содействовать процессу натурализации, в особенности обеспечить автоматическое присвоение гражданства всем рождающимся в Латвии детям неграждан.

Также комитет отметил, что Латвия присоединилась ко многим инструментам международного права в области прав человека, приняты правовые акты и политические инициативы в сфере борьбы с дискриминацией.

Комитет приветствовал проделанную Латвией работу в целях содействия натурализации, в борьбе с преступлениями на почве ненависти, уменьшении предубеждений в отношении национальности ромов, а также в отношении увеличения бюджета бюро омбудсмена, отмечает МИД.

Комментируя замечания комитета, МИД отмечает, что отдельные заключения и рекомендации не отражают предоставленной в докладе и в ходе его рассмотрения информацию. Так, несмотря на предоставленную делегацией Латвии информацию о том, что среди заключённых наибольшую группу составляют русскоязычные, комитет выразил озабоченность в связи с большим количеством представителей национальных меньшинств в местах заключения.

Также призыв комитета постепенно отказаться от статуса негражданина как отдельной юридической категории не может оцениваться однозначно, указал МИД. Были разработаны условия натурализации, чтобы лица, которым был присвоен этот временный статус, могли получить гражданство Латвии. С течением времени требования к натурализации неоднократно облегчались, тем не менее уменьшение количества неграждан не происходит настолько быстро, как предполагалось.

В своих заключительных замечаниях комитет запросил Латвию в течение года предоставить дополнительную информацию о ходе выполнения рекомендаций комитета по работе Бюро омбудсмена и о сделанном в отношении уменьшения количества неграждан. Очередной доклад о введении норм Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации Латвия должна предоставить в 2021 году.

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