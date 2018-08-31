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Школы с очень низким качеством образования - это "кладбища будущей карьеры молодых людей", считает министр образования и науки Карлис Шадурскис.

Министерство образования и науки (МОН) постановило, что критерии качества образования будут первичными при выделении средств на зарплаты учителей в средних школах. Качество будет оцениваться по системе аккредитации, а также по индексу результатов централизованных экзаменов, в котором минимальный порог будет до 2030 года постепенно повышен до 60%.

"Пять лет - серьезный срок, чтобы школы могли упорядочить внутренние процедуры и повысить качество образования. Если мы достигнем 60%, мы будем на уровне Сингапура, Эстонии, Финляндии. Мне кажется, абсурдно надеяться, что мы с низким качеством образования можем повысить наш уровень жизни", - сказал Шадурскис.

По его словам, МОН не хочет, чтобы новое содержание образования вводилось как фикция.

"Мы хотим, чтобы школы реально и серьезно работали над новым содержанием. Хотим дать знания и навыки, которые позже можно успешно использовать в жизни", - сказал министр.

Шадурскиса не особо беспокоят результаты учащихся по латышскому и иностранному языку, потому что они достаточны. Самое сложное - математика. В трех школах индекс по этому предмету составляет менее 10%, в 40 школах - менее 20%, что, в сущности, означает неуспеваемость.

Причем индекс низкий не только в сельских, но и в рижских школах. По мнению министра, с такими знаниями математики нельзя увеличить число работающих в ИТ-отрасли до нужного уровня.

"Поэтому качество образования - абсолютный императив", - сказал глава МОН.

Фото: videoblocks.com