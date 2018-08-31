Синоптики обещают теплые выходные
Общество | 31 августа 2018 года, 17:47
На выходных в Латвии будет теплая погода, а на следующей неделе температура станет еще выше, свидетельствуют прогнозы.
В субботу и воскресенье часто будет светить солнце, однако местами, в основном в Курземе, возможен небольшой дождь. Температура ночью будет +9..+14, а днем она составит +18..+24.
В начале следующей недели в нашем регионе усилится антициклон. Ветер принесет теплую воздушную массу из России и Украины.
Утро понедельника будет солнечным и теплым. В полдень в некоторых местах будут летние грозы и температура поднимется до +21..+26 градусов.
Долгосрочный прогноз погоды говорит, что сентябрь будет в целом теплее климатической нормы. В первую половину месяца погода часто будет летней.
Фото: pexels.com