Общество |

С началом учебного года движение в городах Латвии станет интенсивнее, потому автоводители, велосипедисты, пешеходы и особенно дети должны быть предельно внимательными на улицах и дорогах.

Государственная полиция в первый день нового учебного года, 3 сентября, уделит усиленное внимание безопасности движения, в том числе установит возле школ передвижные фоторадары, сообщил начальник управления безопасности движения Госполиции Нормунд Крапсис.

В первые недели сентября полиция будет работать возле школ, особенно в утренние часы и в первой половине дня.

В Риге с конца этой недели и до 8 сентября скорость движения транспорта возле столичных школ ограничена до 30 км в час.Столичные власти призывают автоводителей быть бдительными около школ и с пониманием относиться к детям, которые вернулись в город после летних каникул и забыли об осторожности на улицах.

На главных автомагистралях при въезде в столицу будут установлены информационные знаки о рекомендуемой скорости возле школ.

С началом нового учебного года полиция напоминает родителям о необходимости обсудить с детьми меры безопасности, например, при передвижении на велосипедах и на роликах.

Полиция издала специальный информационный материал "Безопасная дорога в школу" - руководство родителям для разговора с младшим школьником о безопасной дороге в школу и из нее. Этот материал распространяется в школах на всей территории Латвии, и его уже получили более 18 тыс. родителей первоклассников. Также брошюра доступна в электронном виде.