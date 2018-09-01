Общество |

Предприятие Rīgas satiksme информирует, что с 1 сентября 2018 года для отдельных маршрутов общественного транспорта будет введено новое расписание движения по рабочим и выходным дням.

С 1 сентября по мере увеличения потока пассажиров, связанного с окончанием школьных и студенческих каникул, а также отпусков у населения, будут внесены изменения в график движения общественного транспорта по отдельным маршрутам:

на маршрутах 9, 12, 37 и 41 автобусов по рабочим дням;

на маршрутах 15 и 31 автобусов по выходным дням;

на маршруте 14 троллейбуса по рабочим дням;

на маршрутах 12, 15, 17, 22 и 25 троллейбусов по рабочим дням;

на маршрутах 12, 15, 17, 22 и 25 троллейбусов по выходным дням.

Также информируем о том, что на маршрутах 3 троллейбуса и 11 автобуса немного изменится время отправления транспорта с остановок в направлении центра города по рабочим и выходным дням. Время отправления с конечных остановок не изменится.

На маршруте 14 автобуса в направлении конечной остановки «Abrenes iela» будет сделана остановка «Centrālā stacija».

Фото: flickr.com/Tram Photos