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Температура воздуха в августе пятый месяц подряд превышала норму и была на неполных два градуса выше среднего показателя 1981-2010 годов, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Средняя температура календарного лета составила примерно +18 градусов, что немного ниже, чем летом 2010 года, когда она составляла +18,4 градуса.

Засуха продолжается в центральной части Латвии, в том числе в Риге, а больше всего осадков в августе выпало в Курземе, на севере Видземе и в Латгале. Например, в Айнажи осадков выпало 177% от нормы, месячная норма осадков превышена также в Лиепае, Вентспилсе, Колке, Даугавпилсе и Резекне.

В Бауске, Скривери, Звейниекциемсе и центре Риги количество осадков в августе составило менее половины от нормы.

Фото: flickr.com/Franco Beccari