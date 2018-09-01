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Каждый год социальные пособия получают в Риге все меньше людей, сообщила представитель департамента благосостояния Рижской думы Лита Брице.

В 2015 году социальные пособия получали в Риге 42 477 человек, в 2016 году - 31 671 человек, в прошлом году - 28 156.

В настоящий момент различные социальные пособия получают 17 880 рижан, но планируется, что эта цифра увеличится, так как Рижская дума повышает порог доходов для получения нескольких пособий, вводит новое пособие и увеличивает размер пособия на получение образования.

Брице сообщила, что за месяц пособие на получение образования получили 279 человек, на пособия истрачено 9 924 евро.

Квартирное пособие в этом году получали 10 082 рижан, в целом их количество в этом году может составить 13 000.

Пособие на здравоохранение получает сейчас 2471 рижанин, до конца года количество получателей пособий вырастет до 4000 человек.

Предусматривается, что порог доходов на получение пособия на здравоохранение будет повышен до 221 евро вместо нынешних 192 для семей и до 270 евро вместо нынешних 234 для одиноких людей.

Порог доходов для получения квартирного пособия может быть увеличен до 329 евро вместо нынешних 284 евро для членов семей.

В этом году на социальные пособия из бюджета самоуправления выделено 13,92 млн евро, из которых в данный момент истрачено 6,92 млн евро.

Фото: flickr.com/Stephan van Stekelenburg