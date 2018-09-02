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В первую неделю сентября в Латвию поступят теплые и влажные воздушные массы, небо часто будет облачным, местами пройдут грозовые ливни, прогнозирует Global Forecast System.

В первый школьный день утром ожидается туман, температура воздуха составит +9..+16 градусов, днем - до +20..+25 градусов. Местами, с наибольшей вероятностью в восточных регионах, возможны кратковременные дожди.

В последующие дни усилится облачность, пройдут дожди, местами возможны грозовые ливни. Температура воздуха ночью будет не ниже +10 градусов, днем - до +22..+27 градусов.

По прогнозам синоптиков, в этом году метеорологическое лето будет самым длинным в истории Латвии. Метеорологическая осень наступает, когда среднесуточная температура опускается ниже +15 градусов, и ожидается, что это произойдет не раньше, чем через неделю.